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Фото: телеграм-канал "Рязань. Происшествия"
Происшествия

В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ Владислав Таранов

Анастасия Мериакри

В зоне СВО на кураховском направлении погиб младший лейтенант Владислав Таранов. Об этом сообщает портал YA62 со ссылкой на сослуживца Владислава.

Владислав погиб 27 января 2025 года в возрасте 22 лет. Как сообщает собеседник портала, причиной смерти стал вражеский квадрокоптер. Владислав носил позывной «Минор». 

Таранов учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознамённом командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Здесь он получил среднее профессиональное образование. Выпустился в звании прапорщика, в части стал офицером.

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