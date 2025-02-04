В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ Владислав Таранов

В зоне СВО на кураховском направлении погиб младший лейтенант Владислав Таранов. Об этом сообщает портал YA62 со ссылкой на сослуживца Владислава.

Владислав погиб 27 января 2025 года в возрасте 22 лет. Как сообщает собеседник портала, причиной смерти стал вражеский квадрокоптер. Владислав носил позывной «Минор».

Таранов учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознамённом командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Здесь он получил среднее профессиональное образование. Выпустился в звании прапорщика, в части стал офицером.