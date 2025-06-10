Вторник, 10 июня, 2025
17.2 C
Рязань
Алексей Филиппов, фото: ИД «Пресса»
Армия и СВО

В зоне СВО погиб экс-прокурор Сапожковского района Алексей Филиппов

Алексей Самохин

Бывший прокурор Сапожковского района Рязанской области Алексей Филиппов погиб на СВО. О его гибели сообщил телеграм-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, Филиппова похоронят в среду, 11 июня, в Ряжске на кладбище у военного городка.

Должность прокурора Сапожковского района Филиппов занимал с июня 2022 года. Он — уроженец Рязани, 1980 года рождения. Закончил Академию права и управления Минюста России.

Служил помощником прокурора Ряжского района, затем зампрокурора Кораблинского района Рязанской области.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Интересное

Нумерологи назвали «нехорошие» номера квартир. А ваша — в списке?

Нумерологи бьют тревогу: некоторые номера квартир, по их мнению, таят в себе скрытую угрозу, превращая уютное жилище в рассадник болезней и несчастий.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...
Происшествия

Мужчина стрелял из ракетницы в детей в Рязани

Причины конфликта пока неизвестны. По словам очевидцев, дети чудом не пострадали.

Последние новости

Кино и ТВ

Крюков и Лагашкин присоединились к съёмкам сериала «Мотай!» — спин-оффа «Камера Мотор»

Телеканал ТНТ продолжает развивать вселенную комедийного сериала «Камера Мотор» (16+). В спин-оффе под названием «Мотай!» (16+) появятся два новых персонажа — их сыграют Константин Крюков и Максим Лагашкин.
Новости России

С 10 июня новые правила для иностранцев: кто рискует остаться без документов и попасть под депортацию?

Сегодня, 10 июня, наступил "час Х" для тысяч иностранных граждан, находящихся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Интересное

Финансовый прорыв года! Эти 3 знака зодиака рискуют озолотиться уже этим летом!

Приготовьтесь! Это лето обещает стать по-настоящему огненным, и не только из-за высокой температуры. Нас ждут судьбоносные повороты, особенно в сфере финансов.
Происшествия

Опубликовано видео ночного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани

Авария случилась поздно вечером в понедельник, 9 июня, на перекрёстке с улицей Вокзальной.
Интересное

Лето 2025: Астрологи предупреждают о надвигающихся бурях! Эти 3 знака зодиака ждут серьезные испытания

Астрологический прогноз на это лето обещает быть по-настоящему бурным: наряду с позитивными моментами, многих ждут и серьезные вызовы.
Армия и СВО

В Рязани участникам СВО отказали в выплате за заключение контракта, вмешалась прокуратура

В результате прокурорского вмешательства права военнослужащих восстановлены, каждый получил по 400 тыс. рублей.
Общество

В Рязани модернизируют систему водоотведения

В рамках проекта реконструируют две канализационно-насосные станции — на улице Большой и на Голенчинском шоссе.
Общество

В 13 районов Рязанской области поступит новая коммунальная техника

Министр Артём Уворвихвост отметил, что в 2025 году будет закуплено 15 различных машин.