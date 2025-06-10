В зоне СВО погиб экс-прокурор Сапожковского района Алексей Филиппов

Бывший прокурор Сапожковского района Рязанской области Алексей Филиппов погиб на СВО. О его гибели сообщил телеграм-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, Филиппова похоронят в среду, 11 июня, в Ряжске на кладбище у военного городка.

Должность прокурора Сапожковского района Филиппов занимал с июня 2022 года. Он — уроженец Рязани, 1980 года рождения. Закончил Академию права и управления Минюста России.

Служил помощником прокурора Ряжского района, затем зампрокурора Кораблинского района Рязанской области.