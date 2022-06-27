В жутком ДТП в Ленобласти в машине сгорели заживо двое детей

В воскресенье, 26 июня в Тосненском районе Ленинградской области произошла авария со смертельным исходом, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 47-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением. В итоге транспортное средство врезалось в отбойник и загорелось. В этот момент в салоне находилось пять человек, в том числе две женщины, пятилетний мальчик и десяти летняя девочка.

Выяснилось, что взрослым удалось выбраться, а двое детей остались в машине и сгорели заживо.

Опубликованы фотографии и видеозапись с места случившегося.