В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу

В ЖК «Северный» за Ледовым дворцом идет строительство школы. Работы прокомментировали в пресс-службе «Северной Компании».

Земельный участок площадью 2,3 га для строительства общеобразовательной школы на 1100 человек был предоставлен Рязани «Северной Компанией», застройщик также обеспечил подключение стройки к электрическим сетям.. Новая школа будет находиться в шаговой доступности от 7-го корпуса ЖК «Северный». Образовательное учреждение рассчитано на 1100 детей.

Ранее «Северная Компания» безвозмездно предоставила землю для строительства «Академии тенниса» и детского сада в ЖК «Северный» , разработала проект дошкольного образовательного учреждения.

ЖК «Северный» — самый крупный проект комплексной застройки Рязани занимает территорию в 50 га, уже сданы 5 новостроек, ключи от квартир в еще одном доме собственники получат в 2023 году.

«Северная Компания» стремится обеспечить жильцам наших домов по-настоящему комфортную среду и доступную социальную инфраструктуру: спортивные и образовательных объекты. «Северная Компания» за свой счет построила и передала Рязани детский спортивный центр «Космос» рядом с ЖК «Бирюзова парк». Строительная компания подготовила инженерные коммуникации и выделила землю для бассейна РГУ «Классика» рядом с ЖК «Паруса». По проекту и при финансовом участии «Северной Компании» был построен детский сад в ЖК «Юный». Для жилого комплекса «Метропарк» на Московском «Северная Компания» разработала проект «Академии единоборств» и проложила дорогу к спортивной арене, к 2025 году в «Метропарке» планируется ввести в эксплуатацию школу на 800 мест, — заявили в пресс-службе «Северной Компании» .