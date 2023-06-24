Суббота, 24 июня, 2023
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В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу

7info7

В ЖК «Северный» за Ледовым дворцом идет строительство школы. Работы прокомментировали в пресс-службе «Северной Компании».

Земельный  участок площадью 2,3 га  для строительства общеобразовательной школы на 1100 человек был предоставлен Рязани «Северной Компанией», застройщик также обеспечил подключение стройки к электрическим сетям.. Новая школа будет находиться в шаговой доступности от 7-го корпуса ЖК «Северный». Образовательное учреждение рассчитано на 1100 детей. 

В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу
В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу
В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу
В ЖК «Северный» в Дашково-Песочне строят новую школу

Ранее «Северная Компания» безвозмездно предоставила землю для строительства «Академии тенниса» и детского сада в ЖК «Северный» , разработала проект дошкольного образовательного учреждения.

ЖК «Северный» — самый крупный проект комплексной застройки Рязани занимает территорию  в 50 га,  уже сданы 5 новостроек, ключи от квартир в еще одном доме собственники получат в 2023 году.

«Северная Компания» стремится обеспечить жильцам наших домов по-настоящему комфортную среду и доступную социальную инфраструктуру: спортивные и образовательных объекты.  «Северная Компания» за свой счет построила и передала Рязани детский спортивный центр «Космос» рядом с ЖК «Бирюзова парк». Строительная компания подготовила инженерные коммуникации и выделила землю для  бассейна РГУ «Классика» рядом с ЖК «Паруса». По проекту и при финансовом участии «Северной Компании» был построен детский сад в ЖК «Юный». Для  жилого комплекса «Метропарк» на Московском «Северная Компания» разработала проект «Академии единоборств» и проложила дорогу к спортивной арене, к 2025 году  в «Метропарке» планируется ввести в эксплуатацию школу на 800 мест, — заявили в пресс-службе «Северной Компании» .

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