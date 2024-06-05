Среда, 5 июня, 2024

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру

Автор: 7info

Опубликовано

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» летние скидки! Всего 24 квартиры осталось в этом шикарном жилом комплексе. Дом сдан, он находится в Кальном — самом популярном районе Рязани. Вы сразу получите ключи и сможете приступить к ремонту.

Fresh Life — это жилой комплекс, где применены самые современные технологии. Будущие жильцы обязательно оценят систему «умный дом», подземный паркинг, систему охраны «Антитеррор», зарядную станцию для электрокаров и инновационные скамейки с USB-портами для зарядки гаджетов.

А пока в квартире будет работать строительная бригада, наслаждайтесь тёплыми летними деньками в собственном дворе, который обустроен по уникальному проекту. Только у жителей Fresh Life есть фонтан в окружении зелени и цветов, бельчатник, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак…

Жилой комплекс в ночное время — это отдельное произведение искусства. Дизайнерская подсветка создаёт жильцам особое серебристо-фиолетовое настроение.

Только сейчас мы предлагаем уникальные скидки на квартиры в ЖК Fresh Life — до 5000 руб. с квадратного метра. Успейте оформить ипотеку с господдержкой до 1 июля и купить жильё, которое действительно будет вас радовать!

https://www.green-garden.ru/actions/id_125/

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру
В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру
В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» можно выгодно купить квартиру

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

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