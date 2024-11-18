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В ЖК Clever park в Екатеринбурге ворвались вооруженные люди в бронежилетах

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Рано утром 18 ноября в екатеринбургский ЖК Clever park приехали вооруженные силовики в бронежилетах, сообщает портал E1.ru.

Местные жители рассказали, что это были бойцы отряда «Гром». Они вскрывали квартиру на 10-м этаже. По словам жительницы дома, в руках у пришедших «были железки, они долбили с 6 утра».

— Никого не выводили, было слышно только испуганный женский голос. Она орала, — рассказала жительница.

Прибывшие силовики попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что первыми в ЖК зашли сотрудники Росгвардии, потом приехало подкрепление — спецназ в камуфляже и бронежилетах.

Есть информация, что правоохранители вывели из дома некоего молодого человека. СМИ обещает дать комментарий Росгвардии, когда он будет получен.

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