Воскресенье, 18 сентября, 2022
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В Железногорске мужчина надавал «лещей» мальчику, который заступился за бабушку

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Полицейские начали проверку по факту нападения 46-летнего жителя Железногорска, который поднял руку на 8-летнего мальчика.

Видеозапись опубликована в группе «Городовой» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел 17 сентября на автобусной остановке.

Учащийся третьего класса увидел, как пьяный мужчина кричит на пенсионерку. Ребенок сделал незнакомцу замечание. В ответ злоумышленник дважды ударил его по лицу.

Потерпевшему предстоит пройти судебно-медицинское обследование. Нападавшим оказался 46-летний безработный.

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