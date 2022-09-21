В Железнодорожном районе Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Патрульные полицейские в Рязани задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Сотрудники Отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области на площади Димитрова остановили прохожего для проверки документов. Сверив информацию по базам учёта, полицейские установили, что 31-летний рязанец недавно был объявлен в розыск областным управлением ФСИН.

Мужчина был осуждён за кражу и по приговору должен был самостоятельно прибыть к месту исполнения наказания, однако от этого гражданин уклонился.

Патруль доставил нарушителя в ОМВД по Железнодорожному району для передачи инициатору розыска.