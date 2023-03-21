В здании ДКС «Былина» в центре Рязани откроется новый фуд-холл

В здании на Лыбедском бульваре в центре Рязани, где ранее располагался ДКС «Былина», после ремонта откроется новый фуд-холл. Об этом сообщается на странице гастроклуба «Энергия» ВКонтакте.
Авторы проекта пишут о создании современного пространства, в котором намеренно отказались от каких-либо гастрономических ограничений.
Также обещают создание детской зоны для супер-тусовок.
Ремонт проведён масштабный: строители укрепили опорные конструкции, стены, потолки, поменяли проводку.
Управляющая гастроклуба Марина Земскова рассказала, что проект направлен не только на молодежь — это будет место для бизнес-встреч, мамочек и даже людей 60+.
Точная дата открытия пока не названа.
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