В здании бывшего рязанского хлебозавода №1 могут открыть Дом знаний

Создание Дома знаний глава региона Павел Малков обсудил во время рабочей встречи с заместителем генерального директора Российского общества «Знание» Георгием Будным.

Будной приехал в Рязанскую область для участия в первом заседании Наблюдательного совета Рязанского регионального отделения «Знания».

На встрече обсуждалась совместная работа, направленная на просветительскую деятельность в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и спорта. Так, в регионе могут создать Дом знаний – площадку для развития молодежи, реализации их идей и проектов, которые проходят под эгидой регионального отделения Российского общества «Знание». Он станет частью креативного пространства, которое сейчас создается в Рязани в здании бывшего хлебозавода.

Хотелось, чтобы наше сотрудничество было максимально в практической плоскости, нацеленным на реальный результат. Готовы в этом ключе работать дальше, – передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Георгий Будный подчеркнул, что Рязанское региональное отделение общества «Знание» входит в пятерку лидеров ЦФО:

Проводится большая просветительская работа, особенно с молодежью. Есть хорошие результаты по итогам наших конкурсов, в которых рязанцы активно участвуют.