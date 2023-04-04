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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В затопленном рязанском Лесопарке предлагают катание на сапах для всех желающих

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Фото Руслана Юлина в группе Типичная Рязань ВКонтакте

Предприимчивые рязанцы организовывают катание на сапах в затопленном Лесопарке. Предложение интересно провести время появилось в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Заплыв запланирован на 15 часов в ближайшую субботу. Маршрут продолжительностью 2-2,5 часа – от Лесопарка до Орешка.

Как говорится в публикации, цена – 1000 рублей с человека, сап входит в стоимость. Количество мест ограничено. За подробной информацией предлагается писать в личные сообщения.

В затопленном рязанском Лесопарке предлагают катание на сапах для всех желающих
В затопленном рязанском Лесопарке предлагают катание на сапах для всех желающих
Фото Натальи Саморуковой
В затопленном рязанском Лесопарке предлагают катание на сапах для всех желающих
Фото Руслана Юлина

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