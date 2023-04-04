В затопленном рязанском Лесопарке предлагают катание на сапах для всех желающих

Предприимчивые рязанцы организовывают катание на сапах в затопленном Лесопарке. Предложение интересно провести время появилось в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Заплыв запланирован на 15 часов в ближайшую субботу. Маршрут продолжительностью 2-2,5 часа – от Лесопарка до Орешка.

Как говорится в публикации, цена – 1000 рублей с человека, сап входит в стоимость. Количество мест ограничено. За подробной информацией предлагается писать в личные сообщения.

Фото Натальи Саморуковой

Фото Руслана Юлина