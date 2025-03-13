В закупках «Дирекции дорог Рязанской области» нашли нарушения

В сфере закупок в деятельности ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» нашли нарушения законодательства. Об этом сообщает прокуратура области.

По результатам анализа одиннадцати электронных аукционов на общую сумму 4,8 млрд рублей, организованных дирекцией установлено, что победителем признан АО «Рязаньавтодор» как единственный участник закупок. Однако в нарушение требований закона при описании объекта закупки организатор торгов укрупнил лоты, что создало дополнительные требования к участникам.

По материалам прокуратуры области УФАС России по Рязанской области возбудило антимонопольное дело. По итогам его рассмотрения подтверждены нарушения законодательства о защите конкуренции, учреждению выдано предписание.