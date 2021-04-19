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В Захаровском районе трое мужчин обкрадывали местные магазины. Общая сумма похищенного составила 50 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратились владельцы трех магазинов, которые расположены в Захарово и районе. Они сообщили, что из их торговых точек украли ряд товаров. А в одном магазине даже вынесли из кассы 8 000 рублей. Похитители брали все: и элитный алкоголь, и дороги колбасы, и дешевые консервы с подгузниками.

— Осмотрев места происшествий, полицейские выяснили, что у всех хищений один почерк. К тому же, кражи совершали несколько человек, так как одному бесследно вынести так много товаров практически невозможно, — говорится в сообщении.

Полицейские установили автомобиль, на котором могли передвигаться злоумышленник. Хозяином оказался 24-летний житель поселка Захарово. Правоохранители наведались к подозреваемому и обнаружили на столе в его квартире краденые товары: упаковки макарон и кондитерских изделий, консервы и хозяйственно-бытовые предметы. Алкоголь и сигареты злоумышленник спрятал под матрасом, кровью и в шкафах. Запасы похищенного превысили 50 000 рублей.

Правоохранители выяснили, что сообщниками преступления являются 20-летний захаровец и 19-летний житель села Елино. Выяснилось, что трое молодых людей ночью повреждали замки на дверях местных магазинов, проникали внутрь и выносили товары.

Часть денег они потратили, некоторые продукты съели а долгохранящиеся товары оставили на потом. Подгузники и бытовые предметы планировали продать.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по по п.«а,б» ч.2 ст.158 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.