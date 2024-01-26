В Захаровском районе скончался последний фронтовик

В Захаровском районе больше не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. 26 января на 101-м году жизни там скончался последний фронтовик Николай Шурыгин, сообщает издательство «Пресса».

Николай Шурыгин — уроженец села Плахино. Окончив семилетку, он начал работать трактористом. В 1941 году принял присягу, заступил на службу в 368-й стрелковый полк. В одном из боёв поучил лёгкое ранение. После лечения в госпитале попал в 52-й танковый полк. Воевал на 3-м Украинском фронте в составе 1202-го самоходного артиллерийского полка, где в июне 1944 года при выполнении задания он получил тяжёлое осколочное ранение в грудь, Лежал в госпитале в Одессе. Награждён медалью «За отвагу».

Николай Шурыгин участвовал в освобождении Болгарии, Румынии, Молдавии. Победу встретил в Болгарии. После войны женился, в его семье родилось шестеро детей. За свой труд фронтовик получил звание «Ветеран труда».