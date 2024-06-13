В Захаровском районе произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими

12 июня около 17:50 на 563-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21144, столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которого находился 55-летний житель города Михайлова. В результате этого столкновения «Шкода Октавия» также столкнулась с автомобилем «Хавал», которым управлял 26-летний водитель.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ 21144 и 66-летний пассажир автомобиля «Шкода Октавия» обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.