Четверг, 13 июня, 2024

В Захаровском районе произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими

Автор: 7info

Опубликовано

12 июня около 17:50 на 563-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21144, столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которого находился 55-летний житель города Михайлова. В результате этого столкновения «Шкода Октавия» также столкнулась с автомобилем «Хавал», которым управлял 26-летний водитель.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ 21144 и 66-летний пассажир автомобиля «Шкода Октавия» обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

В Захаровском районе произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими

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