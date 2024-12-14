13 декабря в Захаровском районе открылся обновленный Остроуховский сельский дом культуры. Капитальный ремонт здания был выполнен в этом году в рамках национального проекта «Культура», сообщает сайт правительства Рязанской области.

Здание, построенное в 1976 году, ранее ни разу не проходило капитального ремонта. В 2023 году на реконструкцию были выделены средства по нацпроекту «Культура». В ходе работ обновили фасад и крышу, отремонтировали все помещения, заменили окна, двери и сантехнику, модернизировали инженерные коммуникации и установили систему пожарной сигнализации. Услугами этого Дома культуры пользуются жители нескольких близлежащих населённых пунктов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что в регионе активно ведётся работа по развитию социальной инфраструктуры, включая строительство и капитальный ремонт домов культуры.

«Ещё один отремонтированный Дом культуры начал свою работу в селе Остроухово. Национальный проект „Культура“ и федеральная поддержка помогают обновлять существующие учреждения и строить новые. Эти объекты всегда востребованы, они являются центрами жизни в своих поселениях. Мы и дальше будем использовать все доступные возможности для укрепления социальной инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.