В захаровских детских садах не докладывали детям пищу

Прокуратура Захаровского района проверила местные дошкольные образовательные учреждения. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства побывали в трёх детских садах. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся условий хранения продуктов, использования посуды, не соответствующей установленным стандартам. Также установлено, что детям не докладывали пищу, а порции не соответствовали нормативам питания.

По данным фактам внесено представления в адрес образовательных учреждений, а также возбудила в отношении ответственных должностных лиц три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Устранение нарушений находится на контроле в районной прокуратуре.