В Захарове 17-летняя девушка упала с мотоцикла и попала в больницу

В среду, 27 августа, в селе Захарово произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя мотоциклистка. По предварительной информации, 17-летняя девушка не справилась с управлением и упала с мотоцикла «Кайо Атлас», сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

ДТП случилось около 18:00 рядом с домом №13 по улице Победы. В результате падения несовершеннолетняя мотоциклистка получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.