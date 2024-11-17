В загсе рассказали о женихе, который сначала полюбил Рязань, а потом встретил здесь любимую женщину

Начальник ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте рассказывает истории молодожёнов. Александру и Марии, которые сыграли свадьбу в рязанском загсе в эти выходные, посвящён один из постов.

Александр из Волгоградской области, служил в Рязани срочную службу, потом решил перебраться сюда жить. Мужчина признался, что ему очень понравился город.

По роду деятельности он пересекался с родителями Маши, которая иногда их подменяла на рабочем месте.

— Заговорить с Машей он стеснялся: «Такая яркая, красивая девушка, наверняка замужем!» Однажды набрался смелости, и…оказалось, что Маша свободна и не против пойти погулять с ним. Спустя время Александр признался Маше в своих чувствах, и они оказались взаимны, — пишет Сорокина.

«Я чуть с ума не сошёл от счастья! — так эмоционально Александр описывает своё состояние и добавляет: — Жить семьёй начнём после свадьбы». «Всё должно быть правильно,» — это уже позиция Марии.