Воскресенье, 17 ноября, 2024
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В загсе рассказали о женихе, который сначала полюбил Рязань, а потом встретил здесь любимую женщину

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Валерия Мединская

Начальник ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте рассказывает истории молодожёнов. Александру и Марии, которые сыграли свадьбу в рязанском загсе в эти выходные, посвящён один из постов.

Александр из Волгоградской области, служил в Рязани срочную службу, потом решил перебраться сюда жить. Мужчина признался, что ему очень понравился город.

По роду деятельности он пересекался с родителями Маши, которая иногда их подменяла на рабочем месте.

— Заговорить с Машей он стеснялся: «Такая яркая, красивая девушка, наверняка замужем!» Однажды набрался смелости, и…оказалось, что Маша свободна и не против пойти погулять с ним. Спустя время Александр признался Маше в своих чувствах, и они оказались взаимны, — пишет Сорокина.

«Я чуть с ума не сошёл от счастья! — так эмоционально Александр описывает своё состояние и добавляет: — Жить семьёй начнём после свадьбы». «Всё должно быть правильно,» — это уже позиция Марии.

— Не знаю, дорогие друзья, как правильно. Но знаю, когда люди счастливы, вокруг них всё сияет и добра становится больше! Пусть так будет долго-долго, дорогие супруги Андреевы! — добавила начальник ГУ ЗАГС.

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