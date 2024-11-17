В загсе рассказали о женихе, который сначала полюбил Рязань, а потом встретил здесь любимую женщину

Начальник ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте рассказывает истории молодожёнов. Александру и Марии, которые сыграли свадьбу в рязанском загсе в эти выходные, посвящён один из постов.
Александр из Волгоградской области, служил в Рязани срочную службу, потом решил перебраться сюда жить. Мужчина признался, что ему очень понравился город.
По роду деятельности он пересекался с родителями Маши, которая иногда их подменяла на рабочем месте.
«Я чуть с ума не сошёл от счастья! — так эмоционально Александр описывает своё состояние и добавляет: — Жить семьёй начнём после свадьбы». «Всё должно быть правильно,» — это уже позиция Марии.