25.8 C
Рязань
Понедельник, 4 июля, 2022

В ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные имена детей в июне

spot_img
Татьяна Проводина

В ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные имена детей в июне

Love фото создан(а) user18526052 - ru.freepik.com

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные имена детей, зарегистрированные в июне.

Мальчиков родители чаще называли именами Артём, Иван, Александр, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий и Марк.

Популярными июньскими именами для девочек стали София, Ксения, Александра, Василиса, Алиса, Валерия, Ева и Полина.

Встречались и редкие имена. В Рязанской области на свет появились мальчики Захар, Леонид, Мирослав, Ростислав, Герман, Савелий и Лука. Девочек называли Лукерьей, Пелагеей, Серафимой, Агатой, Аглаей, Надеждой и Зоей.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7