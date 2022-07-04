В ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные имена детей в июне

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные имена детей, зарегистрированные в июне.

Мальчиков родители чаще называли именами Артём, Иван, Александр, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий и Марк.

Популярными июньскими именами для девочек стали София, Ксения, Александра, Василиса, Алиса, Валерия, Ева и Полина.

Встречались и редкие имена. В Рязанской области на свет появились мальчики Захар, Леонид, Мирослав, Ростислав, Герман, Савелий и Лука. Девочек называли Лукерьей, Пелагеей, Серафимой, Агатой, Аглаей, Надеждой и Зоей.