В Ярославле активист пожаловался врио губернатора Евраеву на мэра города

Дорожный активист Ярослав Мазур обратился к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой разобраться в ситуацией с вокруг перепланировки бывшего торгового центра «Карусель», пишет 76.ru.

По его мнению, мэр Ярославля Владимир Волков и его друзья из Подмосковья якобы «убивают городскую среду», поскольку увеличили торговые площади ТЦ за счет стоянки на 349 парковочных мест.

«Все это сделано, чтобы люберецким ребятам деньги капали в два раза больше от аренды торгового зала», – считает Мазур.

Горожанин попросил восстановить встроенную парковку торгового центра, так как она положена по нормативам. В мэрии Ярославля отказались от комментариев по поводу этой жалобы.

Ранее Волков отметил, что действительно знаком с новыми владельцами здания, подчеркнул, что поддерживает деловые отношения теми, кто принимает участие в социальных проектах и вкладывается в развитие города.