В Windows 11 обнаружена ошибка, ломающая SSD-накопители

SSD-накопители могут выходить из строя из-за ошибки в Windows 11, связанной с последним обновлением. Об этом сообщает «Лента.ру».

Проблему первым заметил пользователь соцсети X из Японии под ником Necoru_cat. По его словам, твердотельный диск перестал работать после установки апдейта KB5063878 для Windows 11. Сбой произошёл во время копирования файлов — накопитель оказался полностью непригоден к использованию.

Ошибка проявляется при копировании или переносе больших объёмов данных между дисками или разделами. Так, SSD Necoru_cat вышел из строя, когда он пытался перенести на него игру Cyberpunk 2077.

В ходе тестирования специалисты Wccftech выяснили, что сбой затрагивает ряд моделей SSD от производителей Corsair, Fikwot, Maxio, SanDisk и других.

Пока жалоб на проблему немного, что может объясняться недавним выходом обновления KB5063878. Эксперты предполагают, что ошибка связана с регрессией в драйвере хранилища или ядре системы. По их словам, «Windows 11 неправильно обрабатывает длинные последовательные операции записи, что в итоге приводит к блокировке контроллера».