В Высшей школе экономике выяснили, в какой праздник жители России умирают чаще всего

Исследование показало, что россияне чаще всего умирают в Новый год. Это установили эксперты из НИУ ВШЭ и Национального научного центра наркологии Минздрава, – сообщает Газета.ру.

На втором месте оказался день рождения. В оба эти праздника существенно вырастает смертность от отравлений спиртным, убийств и самоубийств. Также среди причин – болезни органов дыхания и пищеварения и системы кровообращения.

Избыточная смертность с 1 по 3 января составила 6300 человек в год, в дни рождения — 2220 в год, – говорится в сообщении.

Исследование проводилось по данным 16,77 млн умерших россиян с 1 января 2011 по 31 декабря 2019 года. Результаты сопоставили с полученными сведениями о смертности в государственные праздники — Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая.