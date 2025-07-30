В Вышнем Волочке простились с погибшей на СВО 31-летней Дарьей Трофимовой

В среду в Вышнем Волочке простились с погибшей в зоне СВО 31-летней Дарьей Трофимовой, которая были оператором дронов, пишет «АиФ».

Она ушла из жизни 22 июля под Луганском, получив тяжелую травму головы и сильные ожоги тела. Она заключила контракт и ушла на фронт в феврале 2024 года, ее позывной — Белка.

«Она стала единственной девушкой из Вышневолоцкого округа, которая отправилась в зону специальной военной операции», — заявил замглавы Вышневолоцкого муниципального округа Дмитрий Морозов.

По его словам, Трофимова доставляла военным еду и медикаменты. Бойцы говорили о ней только теплые слова.

Жители Вышнего Волочка восприняли гибель девушки как личное горе. Она была единственным ребенком в семье. Похоронили Трофимову на кладбище в деревне Ермаково. Проводить ее в последний путь пришли десятки человек.