Татьяна Проводина

В выходные рязанские полицейские охраняли правопорядок на Почтовой улице

Фото УМВД по Рязанской области

В выходные рязанские полицейские охраняли правопорядок на Почтовой улице.

Полицейские провели рейды в ночь с 9 на 10 июля на улице Почтовой. Мероприятия направлены на охрану правопорядка. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Советскому району города, участковые уполномоченные и сотрудники ППСП проверяли документы у прохожих в центре Рязани.

Правоохранители пресекли употребление 30-летним жителем города спиртного в общественном месте и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф.

Также полицейские отправили домой двух несовершеннолетних подростков, которые находились в общественном месте в ночное время. Протоколы составлены на их родителей.

Сотрудники полиции особое внимание уделяли в выходные дни охране общественного порядка на Борковских карьерах.

В ведомстве отметили, что проверочные мероприятия продолжаются.

В выходные рязанские полицейские охраняли правопорядок на Почтовой улице
В выходные рязанские полицейские охраняли правопорядок на Почтовой улице
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