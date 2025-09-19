В выходные рязанцев ждут небольшие дожди и осеннее тепло

В Рязанской области в субботу и воскресенье, 20 и 21 сентября, ожидается переменчивая погода: местами возможен небольшой дождь, но при этом будет достаточно тепло. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Прогноз на 20 сентября

В субботу будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7…12°C (в Рязани — 9…11°C), днём поднимется до 15…20°C (в Рязани — 18…20°C).

Прогноз на 21 сентября

В воскресенье сохранится облачность с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днём осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, западный, с порывами 6–11 м/с.

Температура воздуха ночью в пределах 8…13°C (в Рязани — 10…12°C). Днём воздух прогреется до 18…23°C (в Рязани — 20…22°C).