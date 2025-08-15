Пятница, 15 августа, 2025
22.4 C
Рязань
Культура и события

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт 

7info7
Изображение от wirestock на Freepik

Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора! Пускай в прошлые выходные мы наблюдали сразу несколько крупных областных фестивалей, и на этих расслабиться никто не даст! Спешим к вам с новой подборкой мероприятий, интересных к посещению 16 и 17 августа. 

16 августа, суббота 

Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ» (0+), Рязанская ВДНХ – «Фестивальное лето», судя по всему, пока даже не планирует завершаться! Очередное масштабное празднество готовится в одной из любимых локаций города. На сей раз нас ждут не только привычные активности, но и с «изюминкой». Мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и большой концерт – всё это ожидается в субботу! 

Интерактивы и мастер-классы:

– 13:30 и 15:00 — Бесплатная интерактивная экскурсия в Музее кофе «Бравос» (12+); 

– 15:00–16:00 — Бесплатный мастер-класс по изготовлению калинника (0+); 

– 16:00–19:00 — Бесплатные мастер-классы:  

  – Создание украшения из бусин «Вишенки» (12+); 

  – Роспись пряника (6+); 

  – Создание неонового светильника (12+); 

– 17:00–19:00 — Анимационная программа для детей (0+). 

Концертная программа: 

– 19:00–20:00 — Выступление артистов вокальной школы «ФаСоль» (0+);

– 20:00–21:00 — Выступление группы «ЛАВА БЭНД» (0+);

– 21:00–22:00 — Выступление ансамбля позитивной музыки «Парнас» (0+)

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт  Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!

17 августа, воскресенье 

Выставка-поиск дома для собак и кошек «Пойдём домой» (0+), Лесопарк – в 11:00 состоится уже традиционное событие – встреча рязанцев с животными, находящихся на попечении приютов и волонтёров и нуждающихся в новом доме. Мероприятие не оставит равнодушным ни одного любителя братьев наших меньших! 

Информация для желающих поучаствовать со зверюшками: 

– Для участия нужно предварительно записаться по номеру телефона 89036407888 и с 10:00 зарегистрироваться на месте проведения мероприятия. 

– У животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми нужными прививками. 

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт  Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!

Для посетителей же действует в том числе хендмейд-ярмарка.

– Концерт «Рязань моя, любимая!» (6+), Парк имени Ю.А. Гагарина – предпоследнее событие в рамках цикла программ «Летний вечер’ОК!». В 18:00 артисты театра народной песни «Узоречье» Рязанского Муниципального культурного центра подарят зрителям свои творческие выступления, заряженные нашим национальным духом. 

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт  Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!

В свою очередь на летней эстраде МБУК «КДЦ»Октябрь в это же время состоится концерт «Играй, Рязанская гармонь!» (0+). 

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт  Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Религия

Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно
Кино и ТВ

Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрыл каст семейного фильма «Умка» 

та история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни.
Транспорт и дороги

В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Маршруты движения общественного транспорта пока остаются изменёнными
Кино и ТВ

Марина Федункив наводит порядок в полиции в новом сериале «Гуляй, шальная!» для телеканала ТНТ

Студия  «Ген Продакшен» по заказу телеканала ТНТ снимает будущий хит канала — комедию «Гуляй, шальная!» (16+) с Мариной Федункив в роли Елизаветы Петровны Кивер, начальницы ОВД, которая получает от коллег прозвище «Императрица»
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Происшествия

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

15 августа в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошло возгорание в одном из цехов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Кино и ТВ

Участников шоу «Большой куш. Бангкок» доведёт до слёз испытание кокосами

Участникам предстоит истязать себя кокосами — с содранными в кровь руками и ногами, под палящим солнцем и в условиях адской жары.
Новости России

Стала известна стоимость свитера с надписью СССР, в котором Лавров прибыл на Аляску

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в телеграм-канале сообщила, что свитер производит русский бренд одежды из Челябинска Selsovet. 