В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт 

Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора! Пускай в прошлые выходные мы наблюдали сразу несколько крупных областных фестивалей, и на этих расслабиться никто не даст! Спешим к вам с новой подборкой мероприятий, интересных к посещению 16 и 17 августа.

16 августа, суббота

Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ» (0+), Рязанская ВДНХ – «Фестивальное лето», судя по всему, пока даже не планирует завершаться! Очередное масштабное празднество готовится в одной из любимых локаций города. На сей раз нас ждут не только привычные активности, но и с «изюминкой». Мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и большой концерт – всё это ожидается в субботу!

Интерактивы и мастер-классы:

– 13:30 и 15:00 — Бесплатная интерактивная экскурсия в Музее кофе «Бравос» (12+);

– 15:00–16:00 — Бесплатный мастер-класс по изготовлению калинника (0+);

– 16:00–19:00 — Бесплатные мастер-классы:

– Создание украшения из бусин «Вишенки» (12+);

– Роспись пряника (6+);

– Создание неонового светильника (12+);

– 17:00–19:00 — Анимационная программа для детей (0+).

Концертная программа:

– 19:00–20:00 — Выступление артистов вокальной школы «ФаСоль» (0+);

– 20:00–21:00 — Выступление группы «ЛАВА БЭНД» (0+);

– 21:00–22:00 — Выступление ансамбля позитивной музыки «Парнас» (0+)

17 августа, воскресенье

Выставка-поиск дома для собак и кошек «Пойдём домой» (0+), Лесопарк – в 11:00 состоится уже традиционное событие – встреча рязанцев с животными, находящихся на попечении приютов и волонтёров и нуждающихся в новом доме. Мероприятие не оставит равнодушным ни одного любителя братьев наших меньших!

Информация для желающих поучаствовать со зверюшками:

– Для участия нужно предварительно записаться по номеру телефона 89036407888 и с 10:00 зарегистрироваться на месте проведения мероприятия.

– У животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми нужными прививками.

Для посетителей же действует в том числе хендмейд-ярмарка.

– Концерт «Рязань моя, любимая!» (6+), Парк имени Ю.А. Гагарина – предпоследнее событие в рамках цикла программ «Летний вечер’ОК!». В 18:00 артисты театра народной песни «Узоречье» Рязанского Муниципального культурного центра подарят зрителям свои творческие выступления, заряженные нашим национальным духом.

В свою очередь на летней эстраде МБУК «КДЦ»Октябрь в это же время состоится концерт «Играй, Рязанская гармонь!» (0+).