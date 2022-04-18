В выходные полиция провела масштабные рейды в Рязанской области

В выходные в Рязанской области были проведены широкомасштабные рейдовые мероприятия по всем направлениям правоохранительной деятельности. В рейдах приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД, участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделений по вопросам миграции.

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Рейдовые мероприятия проводились в городе Рязани, населенных пунктах Рязанской области и в лесных массивах региона.

Сотрудники полиции совместно с представителями Министерства природопользования Рязанской области в ходе профилактических мероприятий на территории региона проведено 119 проверок владельцев охотничьего оружия по вопросам предупреждения нарушения правил оборота, хранения и ношения оружия, а также недопущения правонарушений и преступлений в данной сфере.

По результатам проведенных проверочных мероприятий за нарушения правил охоты к административной ответственности привлечен 1 владелец оружия, изъято 4 единицы огнестрельного оружия. Пресечен факт незаконной охоты в районе рабочего поселка Гусь Железный Касимовского района.

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Кроме того, сотрудниками полиции выявлено 807 административных правонарушений, из них составлено 52 административных протокола за нарушение миграционного законодательства, из незаконного оборота изъято 34 литра алкогольной продукции.

В прошедшие пятницу и выходные сотрудниками Госавтоинспекции Рязанской области проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 11115 нарушений ПДД, в том числе 27 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 7 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Кроме того, на территории региона выявлено 273 нарушения, связанные с управлением автомобилем, светопропускание стекол на котором менее нормативного, 5 нарушений, допущенных водителями автобусов. 19 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления, 60 нарушений ПДД допущено пешеходами, 13 нарушений совершено водителями мототранспортных средств. Также сотрудниками пресечено 17 нарушений правил перевозки детей.

В субботу, 16 апреля, в Клепиковский район для оказания содействия в обеспечении безопасности дородного движения были направлены экипажи отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области. Всего ими было выявлено 6 различных правонарушений, в том числе 1 факт повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусматривается уголовная ответственность.

17 апреля сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка на праздничных мероприятиях. В 29 населенных пунктах Рязанской области прошло 55 мероприятий, посвященных религиозному празднику Вход Господень в Иерусалим («Вербное Воскресенье»). В них приняло участие 5387 граждан. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивали 109 сотрудников органов внутренних дел, 15 членов народных дружин, 4 сотрудника Управления Росгвардии по Рязанской области. Нарушений общественного порядка допущено не было.