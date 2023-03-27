В выходные на дорогах Рязанской области остановили 26 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Рязанской области рассказала об итогах оперативно-профилактических мероприятий на дорогах региона в минувшие выходные.

Дорожные инспекторы выявили 2225 нарушений ПДД, в том числе 26 остановили нетрезвых водителей.

9 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, на них составлены административные материалы. Четверо сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно.

В ходе рейдов выявлены 275 нарушений тонировки автомобилей, а также 39 нарушений ПДД пешеходами. 2 нарушения совершили водители автобусов, а семеро сели за руль без права управления. Кроме того, выявлено 12 нарушений перевозки детей.