Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

В выходные на дорогах Рязанской области остановили 26 нетрезвых водителей

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Госавтоинспекция Рязанской области рассказала об итогах оперативно-профилактических мероприятий на дорогах региона в минувшие выходные.

Дорожные инспекторы выявили 2225 нарушений ПДД, в том числе 26 остановили нетрезвых водителей.

9 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, на них составлены административные материалы. Четверо сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно.

В ходе рейдов выявлены 275 нарушений тонировки автомобилей, а также 39 нарушений ПДД пешеходами. 2 нарушения совершили водители автобусов, а семеро сели за руль без права управления. Кроме того, выявлено 12 нарушений перевозки детей.

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