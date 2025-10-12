В ВСУ формируют офицерские «штрафные роты» в Сумской области

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) началось формирование так называемых офицерских «штрафных рот» в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, командование оперативно-тактической группы «Сумы» приступило к созданию этих рот для доукомплектования штурмовых групп.

В эти подразделения будут направляться: нарушители воинской дисциплины, дезертиры, неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении.

Ранее военнопленные уже сообщали о существовании в ВСУ штрафных рот, предназначенных для рядовых солдат.