В Вознесенском храме Рязани служат молебны о страдающих от алкоголизма и наркомании

В Вознесенском храме Рязани служат молебны о заблудших, то есть о тех, кто страдает различными греховными недугами. Об этом сообщается в официальной группе прихода.

Такие молебны служат каждую субботу в 11.00 с чтением акафиста перед иконой Божией Матери «Взыскание погибших». Рязанцы могут прийти помолиться за тех, кто страдает от алкоголизма, наркомании и других страстей.

Также можно оставить записки на молебен с именами страждущих. Их принимают в церковной лавке храма. Также имена можно написать в комментариях под постом по ссылке.