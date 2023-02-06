В воздухе Рязани за 3 дня выявили 5 превышений ПДК сероводорода

Минприроды Рязанской области отчиталось о мониторинге атмосферного воздуха в Рязани за период с 3 по 5 февраля. В микрорайоне Канищево выявлено 5 превышений ПДК сероводорода.

4 февраля в 10:40 стационарный пост наблюдения на улице Интернациональной выявлен 1 превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,1031 ПДКмр (значение в пределах технической погрешности измерений).

5 февраля с 6 до 6:20 и с 8:20 до 08:40 этот же пост наблюдения выявил 4 превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,0838 ПДКмр.

3 февраля мониторинг атмосферного воздуха вела эколаборатория у дома 60 по улице Новосёлов с 11:20 до 15:20.

Отбор и анализ проб передвижной лабораторией проводится по оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, сероводороду, диоксиду серы, озону, аммиаку, формальдегиду, метану и фенолу. Результаты замеров соответствовали гигиеническим нормативам.

Стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха работают круглые сутки в Канищево, Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля.

Результаты замеров оперативно направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное Управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.