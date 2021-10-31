В воскресенье на Земле началась магнитная буря после мощной вспышки на солнце

В воскресенье, 31 октября, на планете началась магнитная буря, которую вызвала мощная вспышка на солнце класса X, случившаяся вечером 28 октября. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, уровень бури G1, она довольно слабая.

По словам экспертов, магнитная буря может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, создаётся риск падения космических аппаратов с орбиты. Также возможны перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания высокочастотной радиосвязи.

Вместе с магнитной бурей в России на широтах вплоть до Москвы будут наблюдаться полярные сияние. Одно уже зафиксировали в Рязани.