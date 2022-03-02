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Среда, 2 марта, 2022

В Воронеже внезапно умер первоклассник прямо во время урока

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В Воронеже внезапно умер первоклассник прямо во время урока

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Следователи возбудили уголовное дело во факту смерти ученика первого класса гимназии № 2 в Воронеже, пишет «МОЁ! Online».

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Трагедия произошла в среду, 2 марта. По предварительной версии, мальчик скончался прямо во время школьных занятий.

Сообщается, что при осмотре тела не было обнаружено внешних повреждений. Сейчас специалисты изучают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Глава воронежской администрации Вадим Кстенин выразил соболезнования семье погибшего и пожелал его родителям стойкости.

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