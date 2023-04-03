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Понедельник, 3 апреля, 2023
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В Воронеже сотрудники ЧОП избили мужчину

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Группа парней с закрытыми лицами избила прохожего в на улице 25 лет Октября в воскресенье в Воронеже, сообщило издание «МОЕ Онлайн!».

Свидетелем драки стала местная жительница, которая сняла происходящее на видео.

«Ребята, вы что? Вас пятеро! Что бы он ни сделал! Вы что — больные?» — обращалась к нападавшим женщина.

Один из нападавших попросил ее отойти и «не мешать работать».

В полиции пояснили, что накануне 36-летний воронежец посетил развлекательное заведение, где вел себя неадекватно. Его попытались утихомирить сотрудники ЧОП, но буйный посетитель оказал им сопротивление. Проводится проверка.

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