Группа парней с закрытыми лицами избила прохожего в на улице 25 лет Октября в воскресенье в Воронеже, сообщило издание «МОЕ Онлайн!».

Свидетелем драки стала местная жительница, которая сняла происходящее на видео.

«Ребята, вы что? Вас пятеро! Что бы он ни сделал! Вы что — больные?» — обращалась к нападавшим женщина.

Один из нападавших попросил ее отойти и «не мешать работать».

В полиции пояснили, что накануне 36-летний воронежец посетил развлекательное заведение, где вел себя неадекватно. Его попытались утихомирить сотрудники ЧОП, но буйный посетитель оказал им сопротивление. Проводится проверка.