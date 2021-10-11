7.7 C
Рязань
Понедельник, 11 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Воронеже сняли на видео очередь из более чем 100 человек в поликлинику №7

Александр Ильин
Фото: соцсети

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена длинная очередь в один из филиалов поликлиники №7 в Воронеже. 

Как сообщают очевидцы, в очереди находилось более 100 человек. Она тянулась из здания медучреждения и выходила на улицу. 

По словам одной из пациенток, пытавшихся попасть на приём, она пришла в поликлинику с температурой 38.6, потому что не смогла дозвониться до регистратуры. Увидев огромную очередь, женщине пришлось вернуться домой. 

Местные жители отметили в комментариях к ролику, что у них тоже постоянно возникают проблемы с записью на приём. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,708ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]