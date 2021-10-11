В Воронеже сняли на видео очередь из более чем 100 человек в поликлинику №7

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена длинная очередь в один из филиалов поликлиники №7 в Воронеже.

Как сообщают очевидцы, в очереди находилось более 100 человек. Она тянулась из здания медучреждения и выходила на улицу.

По словам одной из пациенток, пытавшихся попасть на приём, она пришла в поликлинику с температурой 38.6, потому что не смогла дозвониться до регистратуры. Увидев огромную очередь, женщине пришлось вернуться домой.

Местные жители отметили в комментариях к ролику, что у них тоже постоянно возникают проблемы с записью на приём.