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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В Воронеже снесли рынок «Купеческий»

Александр Ильин

На юго-западе Воронежа снесли популярный среди горожан рынок «Купеческий», сообщает портал «36on.ru» со ссылкой на горадминистрацию. 

Снос торговой площадки произошёл из-за расторгнутого договора аренды с организатором. Сейчас на территории расчищают мусор, неподалёку роют котлован для строительства нового объекта. 

По данным пресс-службы мэрии, на месте «Купеческого» появится ярмарка; нового владельца скоро выберут на аукционе. Однако местные жители переживают, что здесь могут возвести многоэтажку.

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