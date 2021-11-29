В Воронеже снесли рынок «Купеческий»

На юго-западе Воронежа снесли популярный среди горожан рынок «Купеческий», сообщает портал «36on.ru» со ссылкой на горадминистрацию.

Снос торговой площадки произошёл из-за расторгнутого договора аренды с организатором. Сейчас на территории расчищают мусор, неподалёку роют котлован для строительства нового объекта.

По данным пресс-службы мэрии, на месте «Купеческого» появится ярмарка; нового владельца скоро выберут на аукционе. Однако местные жители переживают, что здесь могут возвести многоэтажку.