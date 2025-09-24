В Воронеже разгорелся скандал из-за отказа участника СВО быть депутатом

Ветеран спецоперации Евгений Евсюков добровольно отказался от мандата депутата Воронежской областной думы, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, изначально боец хотел попасть в городскую думу, где можно совмещать работу со службой. Однако военный не прошел туда, но попал по списку в областную думу. Чтобы трудиться там, пришлось бы уволиться из армии.

«Продолжается СВО, и я принял решение отказаться от мандата. Считаю, что наиболее полезен я буду в воспитании будущих офицеров», — отметил Евсюков.

Он преподает в Военно-воздушной академии. Боец уточнил, что коллектив не бросил его, после того, как он потерял ногу на фронте.

Евсюков призвал своих критиков пойти послужить Родине, чтобы получить моральное право кого-то осуждать.