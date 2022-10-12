В Воронеже рассылают памятки с планом действий при обстрелах

Жителям Воронежа стали рассылать памятки с планом действий при обстрелах, пишет Мое Онлайн.

В инструкции гражданам посоветовали в первую очередь найти укрытие. Для этого подходит подвал, подземный паркинг, бетонная стена, ванная или автомобиль.

Также воронежцев призвали держаться подальше от окон, прикрыть голову руками и не паниковать. После обстрела необходимо смотреть под ноги и не поднимать с пола неразорвавшиеся боеприпасы.

В городской администрации пояснили, что подобные памятки — это плановая работа.

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