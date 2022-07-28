В Воронеже подросток справил нужду на могилу и станцевал тверк на могиле ветерана

Подросток помочился на могилу и кричал «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне» на кладбище в Воронеже, сообщает «Вести-Воронеж».

Как стало известно, молодой человек снимал происходящее на видео и говорил, ему все равно, и он — «королева».

После этого злоумышленник и его приятель страстно обнимались рядом с захоронением. Также они танцевали тверк на могиле ветерана.

Юноша называет себя трансгендером и использует женский род, рассказывая о себе. Он упоминал, что находится под воздействием психотропных препаратов. По факту случившегося проводится проверка.