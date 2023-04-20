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Четверг, 20 апреля, 2023
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В Воронеже по застывшему посреди дороги мужчине проехался «КамАЗ»

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Житель Воронежа попал в аварию из-за своей невнимательности, сообщил портал «Мое Онлайн!» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел утром 19 апреля у дома № 64а на улице Холмистой. По предварительной версии, 32-летний мужчина буквально застыл на проезжей части, не планируя ее пересекать.

В итоге пешехода сбил 38-летний водитель «КамАЗа». Пострадавший получил травмы ног, его госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.

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