В Воронеже педофил попытался изнасиловать школьницу под камерами

Утром в воскресенье, 10 апреля, в доме №148 на улице 9 Января в Воронеже местный житель напал на старшеклассницу, пишут Вести Воронеж.

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Момент нападения записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как школьница заходит в подъезд. За ней следует мужчина с медицинской маской на лице. Злоумышленник напал на жертву со спины и схватил руками. В ответ школьница стала громко кричать.

«Мы не знаем, чем все закончилось. Говорят, что извращенца спугнули. Надеемся, что его найдут», – рассказали соседи.

Судя по полному видео, мужчина удерживал школьницу в течение нескольких минут.