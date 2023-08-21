Жители Воронежа пожаловались на окровавленного мужчину, который бросался на людей, пишет «МОЕ! Онлайн».

Инцидент произошел в магазине «Магнит» на улице Путилина. Незнакомец был с голым торсом и агрессивно вел себя по отношению к посетителям.

«Да куда ты идешь, у тебя же горло перерезано!» — кричала ему женщину.

Очевидцы предположили, что мужчина был состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он пытался напасть на одного из покупателей, перед этим попросив у него сигарету.

В итоге на место происшествия прибыли полицейские. Забрали ли они дебошира с собой или он скрылся — неизвестно.