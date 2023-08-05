Суббота, 5 августа, 2023
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В Воронеже мужчина едва не задушил ребенка в маршрутке

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Житель Воронежа напал на 16-летнего мальчика в маршрутке № 18, сообщила порталу «МОЕ! Онлайн» мама пострадавшего.

Ребенок ехал домой от репетитора по физике. Вскоре мужчина сделал ему замечание за телефонный разговор.

«Извините, а вы кто?» – спросил мальчик у незнакомца.

В ответ пассажир напал на подростка и зажал ему шею, чтобы подросток «запомнил раз и навсегда, если взрослый делает замечание. Отбить ребенка из его рук помогли другие пассажиры. На видео можно заметить кровь на руке у юноши.

Мама пострадавшего собирается подать заявление в полицию и призывает найти злоумышленника. Выяснилось, что ее сын – кадет Михайловского корпуса.

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