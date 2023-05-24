Житель Воронежа спустил штаны перед сотрудницей пункт выдачи Wildberries, сообщил портал «Мое Онлайн!».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина с медицинской маской на лице заходит в помещение и показывает девушки свои гениталии. Она сидела за стойкой и старалась не обращать внимание на происходящее.

«Пусть товарищ жалобу напишет, что сотрудница пункта игнорирует посетителей», — пошутил один из пользователей.

Сотрудница Wildberries вскоре достала телефон и стала снимать выходку воронежца на видео. Некоторое время спустя злоумышленник покинул пункт выдачи.

В комментариях воронежцы предположили, что в городе с наступлением весны образовалась некая секта, и вспомнили недавний инцидент с бегающей по проезжей части голой барышней.