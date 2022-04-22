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Пятница, 22 апреля, 2022

В вооружённом конфликте на территории бывшего предприятия «Рязцветмет» пострадал полицейский

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В вооружённом конфликте на территории бывшего предприятия «Рязцветмет» пострадал полицейский

Александр Ильин

В вооружённом конфликте, который произошёл 21 апреля на территории бывшего завода «Рязцветмет» на Куйбышевском шоссе, пострадал сотрудник полиции, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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По данным следователей, 65-летний директор охранного предприятия выстрелил из травматического пистолета в ногу полицейскому.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

В перестрелке также пострадали 2 представителя охранных предприятий, их доставили в ОКБ.

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