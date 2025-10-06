Понедельник, 6 октября, 2025
11.9 C
Рязань
Новости России

В Волжском умер многодетный отец, которому не помогла скорая и не принимали в больницах

Никита Рязанцев
Жители Волжского простились с 43-летним многодетным отцом Сергеем Дуюновым, который умер в кардиоцентре Волгограда, так и не добравшись до операционной, пишет V1.RU.

В конце сентября мужчина пожаловался на острую боль в пояснице. Прибывшая бригада скорой поставила диагноз — остеохондроз. Супруга же подозревала проблемы с сердцем.

«Муж уже орет от боли, постоянно теряет сознание. Потом в себя приходит и у него все холодным потом покрывается. У меня просто ужас, я мужа никогда в таком состоянии не видела», — отметила его жена.

Вскоре приехала еще одна бригада скорой, пациенту сделали ЭКГ, он показал идеальный результат.

«Я прошу забрать его в больницу. На что мне говорят, что с остеохондрозом его никто не возьмет: «вам надо в больницу — везите сами», — сказала женщина.

Семья побывала в трех медучреждениях, ее перенаправляли из одного в другое, лишь после этого мужчину госпитализировали с диагнозом аневризма аорты в грудном отделе. За два часа до смерти он смог позвонить жене и детям, сказав, что очень их любит.

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Последние новости

В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.

В Оке под Рязанью утонула «Нива», водитель погиб 

О смерти человека сообщили волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, принимавшие участие в извлечении транспорта из воды.

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

В Скопине грузовик после столкновения с легковушкой сбил пешехода и врезался в здание

В городе Скопине Рязанской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств и пешехода.

Наставники программы «ГЕРОИ62» приступили к работе со стажерами

Участники второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» приступили к этапу стажировок под руководством своих наставников.

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Рязанской области

Процессуальная проверка: назначены экспертизы после смертельного пожара в Рязанской области

7info разыгрывает билеты на полуфинал КВН

Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

«Мобилизованного» на Украине кота Степу вернули хозяйке

Домашнего кота Степу, которого забрали сотрудники территориального центра комплектования...

«112»: в Москве госпитализировали экстрасенса Кашпировского

В одну из больниц Москвы доставили экстрасенса Анатолия Кашпировского,...

Юрист объяснил, когда на работе можно пользоваться соцсетями, а когда за это увольняют 

По словам эксперта, трудовое законодательство обязывает сотрудников добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности.

В Рязани спасатели помогли женщине, упавшей в подвал 

Инцидент случился 2 октября. Спасателей попросили поднять женщину, упавшую в подвальное помещение цокольного этажа, и передать бригаде скорой помощи.

Арестович* заявил о готовности передать России Крым и новые регионы

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил...

В Рязани автомобиль провалился под землю — соцсети 

По данным источника, инцидент произощёл на улице Великанова. В яме оказалась «Нива». На месте происшествия замечены спасатели. 