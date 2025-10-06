В Волжском умер многодетный отец, которому не помогла скорая и не принимали в больницах

Жители Волжского простились с 43-летним многодетным отцом Сергеем Дуюновым, который умер в кардиоцентре Волгограда, так и не добравшись до операционной, пишет V1.RU.
В конце сентября мужчина пожаловался на острую боль в пояснице. Прибывшая бригада скорой поставила диагноз — остеохондроз. Супруга же подозревала проблемы с сердцем.
Вскоре приехала еще одна бригада скорой, пациенту сделали ЭКГ, он показал идеальный результат.
Семья побывала в трех медучреждениях, ее перенаправляли из одного в другое, лишь после этого мужчину госпитализировали с диагнозом аневризма аорты в грудном отделе. За два часа до смерти он смог позвонить жене и детям, сказав, что очень их любит.