В Волжском сотрудники кладбища зарыли могилу усопшего за полчаса до его похорон

Сотрудники МУП ККП в Волжском зарыли могилу усопшего за 40 минут до запланированного погребения, пишет V1.RU со ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль».

По мнению представителей семьи покойного, администрация кладбища хотела сорвать похороны из-за того, что те не заплатили им 16 тысяч за подготовку участка.

«За 40 минут до начала похорон они сняли все украшения и закопали могилу», — уточнила представитель ритуальной службы ООО «Сэт» Яна Юрина.

Она уточнила, что родственники оплатили все работы, могила была подготовлена. У администрации кладбища зарегистрировали захоронение, ей предоставили полный пакет документов.

В администрации Волжского сообщили, что ритуальная служба незаконно выкопала могилу, и работники МУП наводили порядок, прекращая эту деятельность.