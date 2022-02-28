В Волжском 39-летний рабочий разбился при демонтаже компрессорной станции

22 февраля в городе Волжский Волгоградской области 39-летний рабочий разбился насмерть при демонтаже компрессорной станции на улице Александрова, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Мужчина находился на крыше четырёхэтажного здания без необходимого предохранительного пояса. Рабочий сорвался вниз, получив смертельные травмы.

Предприниматель, ответственный за проведение строительных работ, не обеспечил безопасность труда сотрудника, не выдал средства страховки.

Следственным отделом по городу Волжский СУ СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).