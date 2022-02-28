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Понедельник, 28 февраля, 2022

В Волжском 39-летний рабочий разбился при демонтаже компрессорной станции

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В Волжском 39-летний рабочий разбился при демонтаже компрессорной станции

Александр Ильин

22 февраля в городе Волжский Волгоградской области 39-летний рабочий разбился насмерть при демонтаже компрессорной станции на улице Александрова, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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Мужчина находился на крыше четырёхэтажного здания без необходимого предохранительного пояса. Рабочий сорвался вниз, получив смертельные травмы. 

Предприниматель, ответственный за проведение строительных работ, не обеспечил безопасность труда сотрудника, не выдал средства страховки.

Следственным отделом по городу Волжский СУ СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«В настоящее время следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения рабочим травм», — говорится в сообщении следкома.

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