В Вологодской области уволили чиновницу из-за дочери, грозившей отправить фраеров на СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале, что принял решение уволить главу села Нюксеница Юлию Шевцову после резонансного высказывания ее дочери.
В соцсетях завирусилось видео, на которых девушка угрожает отправить «фраеров» — своих недоброжелателей — на СВО, потому что ее мама работает мэром.
По его словам, учатие в спецоперации — это честь и привилегия, а не наказание.
Также глава региона назвал высказывание девушки вульгарным, оскорбительным и недопустимым.
Филимонов добавил, что она отправила ему видео с извинениями, однако чиновник запретил публиковать кадры, чтобы не подвергать дочь Шевцовой травле в комментариях.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info