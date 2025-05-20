В Вологодской области уволили чиновницу из-за дочери, грозившей отправить фраеров на СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале, что принял решение уволить главу села Нюксеница Юлию Шевцову после резонансного высказывания ее дочери.

В соцсетях завирусилось видео, на которых девушка угрожает отправить «фраеров» — своих недоброжелателей — на СВО, потому что ее мама работает мэром.

«Глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — пояснил Филимонов.

По его словам, учатие в спецоперации — это честь и привилегия, а не наказание.

Также глава региона назвал высказывание девушки вульгарным, оскорбительным и недопустимым.

Филимонов добавил, что она отправила ему видео с извинениями, однако чиновник запретил публиковать кадры, чтобы не подвергать дочь Шевцовой травле в комментариях.